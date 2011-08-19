〔东南亚股市〕大跌,受全球经济增长疑虑拖累

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透曼谷8月19日电---东南亚股市周五大跌,权重股遭遇卖压,因投资者出于对全球经济增长放缓的担忧而将资金撤出风险资产.
印尼股市.JKSE录得两周来最大跌幅,下跌4.4%,银行股下挫尤甚.新加坡股市海峡时报指数.FTSTI也录得近两周最大跌幅,下跌3.2%.
马来西亚股市.KLSE和泰国股市.SETI跌幅相对较小,均在2%以内.菲律宾股市.PSI和越南股市.VNI分别下跌1.45%和0.5%.
亚洲尾盘时段卖盘加速,而欧洲股市.FTSE早盘亦大幅下挫,同时美国股指期货表明华尔街股市将大幅低开.
Panin Sekuritas分析师Purwoko Sartono说:"印尼股市今日下跌是由于外国投资者抛售...在市场下滑之际银行股首当其冲很正常,因政府公债收益率跳升."
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3