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亚洲 | 2011年 8月 19日 星期五 18:49 BJT

〔东南亚股市〕大跌,受全球经济增长疑虑拖累

路透曼谷8月19日电---东南亚股市周五大跌,权重股遭遇卖压,因投资者出于对全球经济增长放缓的担忧而将资金撤出风险资产.

印尼股市.JKSE录得两周来最大跌幅,下跌4.4%,银行股下挫尤甚.新加坡股市海峡时报指数.FTSTI也录得近两周最大跌幅,下跌3.2%.

马来西亚股市.KLSE和泰国股市.SETI跌幅相对较小,均在2%以内.菲律宾股市.PSI和越南股市.VNI分别下跌1.45%和0.5%.

亚洲尾盘时段卖盘加速,而欧洲股市.FTSE早盘亦大幅下挫,同时美国股指期货表明华尔街股市将大幅低开.

Panin Sekuritas分析师Purwoko Sartono说:"印尼股市今日下跌是由于外国投资者抛售...在市场下滑之际银行股首当其冲很正常,因政府公债收益率跳升."

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