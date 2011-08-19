〔表格〕加拿大7月CPI较前月上涨0.2%,较上年同期上涨2.7%

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透8月19日电---加拿大统计局周五公布:
* 加拿大7月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%(6月为下滑0.7%),较上年同期上涨2.7%
* 加拿大7月核心CPI较上月上升0.2%,较上年同期增长1.6%
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3
新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 缴款日 2/7 沪 博天环境 732603 4,001 *6.74 *22.97 中信建投 2/9 2/7 深 威星智能 002849 2,166.67 *12.08 *22.99 东吴证券 2/9 2/8 沪 海峡环保 732817 11,250 -- -- 兴业证券 2/10 *2/8 深 富瀚微 300613 1,111.15 55.64 22.99 广发证券 2/10 2/9 沪 重庆建工 730939 18,150 3.12 22