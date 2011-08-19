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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 19:07 BJT

〔表格〕加拿大7月CPI较前月上涨0.2%,较上年同期上涨2.7%

路透8月19日电---加拿大统计局周五公布:

* 加拿大7月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.2%(6月为下滑0.7%),较上年同期上涨2.7%

* 加拿大7月核心CPI较上月上升0.2%,较上年同期增长1.6%

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