〔国际油市〕亚洲柴油市场持稳,因市场波动剧烈致使交投清淡

香港房地产：楼市成交量持续下跌，惟尚未能确定周期变化--金管局总裁
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透新加坡8月19日电---亚洲柴油市场周五持稳,因原油市场大幅波动,令投资者在周末前不愿建仓.
路透数据显示,柴油近月合约裂解价差0830GMT时持平在每桶17.93美元,连续第二日位于18美元下方.9/10月和10/11月跨月合约正价差均下滑0.02美元.
交易商继续关注台塑石化(6505.TW)一间日产量为54万桶的炼厂何时重启生产.
台湾一名政府官员周五说,重启日期尚不确定,因安全检查还未结束.
交易商表示,基本面来看,中质馏分油市场仍然疲弱,因库存高企,虽然一直有传闻称中国或很快进口柴油以满足国内需求.
9月柴油裂解价差持平在每桶较迪拜原油升水17.93美元.
航煤裂解价差下跌0.10美元,至每桶20.13美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 121.10 121.5 121.3 124.8 -3.50 -2.80
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 118.45 118.8 118.6 122.7 -4.10 -3.34
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 119.45 119.8 119.6 123.6 -3.95 -3.20
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 120.95 121.3 121.1 125.1 -3.95 -3.16
8月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 119.0 123.0 -3.95 -3.21
9月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 119.1 123.1 -3.97 -3.22 (完)
--编译 侯向明;审校 王洋
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