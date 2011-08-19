〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差在三个半月高点持坚,但价格处在一周低位

路透新加坡8月19日电---亚洲石脑油价格周五处在一周低位,但裂解价差维持在三个半月高点附近,因需求稳健导致供给趋紧.
不过部分交易商仍然保持谨慎,因经济前景不佳,担心可能损及未来消费者需求.
一名交易员说,"塑胶市场需求仍相对缓慢,暗示全球需求存在不确定性."
汽油裂解价差位于三日高位,受亚洲需求稳健支撑.但西方市场疲软可能会打压人气.
西方需求疲弱或意味着会有更多的印度船货进入亚洲市场.
日本公开规格10月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格下跌28.50美元,至每吨925.00美元,为8月12日触及每吨922.50美元以来最低.
10月上半月和11月上半月互换逆价差走阔1.50美元,至每吨5.00美元,为5月19日触及每吨5.50美元以来最高.
石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK涨2.32美元至每吨升水131.58美元,为5月16日触及每吨135.60美元以来最高.
汽油裂解价差涨0.06美元,至每桶10.66美元,为周二触及每桶10.84美元以来最高.
油品 价格 上日价格 变动
2011年10月石脑油NAF-1H-TYO 924.50/925.50 953.50 -28.50
现货石脑油净回值NAF-SIN 100.31/100.41 103.52 -3.16
9月石脑油互换NAF-1M-S 917.00/919.00 947.00 -29.00
10月石脑油互换NAF-2M-S 913.50/915.50 944.00 -29.50
97号现货汽油GL97-SIN 122.00/122.10 126.90 -4.85
95号现货汽油GL95-SIN 119.75/119.85 124.20 -4.40
92号现货汽油GL92-SIN 116.40/116.50 120.50 -4.05
现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 16.04/16.14 16.98 -0.89 (完)
--编译 侯向明;审校 王洋