版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 21:11 BJT

〔美国经济〕今年经济料增长2%,此後两年将各增长3%--克利夫兰联储总裁

路透华盛顿8月19日电---克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托表示:

* 经济复苏的下行风险正在加大

* 预计今年经济将增长2%,此後两年将分别增长3%

* 今年剩馀时间里通胀率料从当前水平下降,且将持续明年

* 住房市场仍然低迷,房价仍面临下行压力

* 企业高层认为他们并不确定消费者需求状况是否足以让企业有理由招聘人手及扩张.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐