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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 21:12 BJT

〔美国热股〕惠誉计划剥离电脑业务,股价盘前重挫

路透纽约8月19日电---美国惠普(HPQ.N)正在考虑进行重大调整,将个人电脑(PC)业务剥离为独立公司,并计划斥资117亿美元买入英国软件(软体)公司AutonomyAUTN.L,从而将业务重点放在迅速增长的科技领域.

惠普还计划停止WebOS电话以及TouchPad平板电脑业务,凸显出该公司核心业务面临的困境.惠普在6月刚刚推出TouchPad平板电脑,但未能点燃消费者的购买热情.[ID:nCN1910435]

周五盘前惠普股价重挫16.3%,报24.71美元.(完)

--编译 田建华;审校 于春红

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