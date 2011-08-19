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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 21:33 BJT

〔美国热股〕RIM将推出音乐串流服务,股价盘前上涨逾3%

路透纽约8月19日电---据四位知情人士称,黑莓手机制造商Research In MotionRIMM.O将要推出自己的音乐串流服务(streaming service),应用于其全系移动设备.

新的服务将可能是RIM改进黑莓Messenger服务的一部分,RIM的竞争对手包括苹果(AAPL.O)的移动媒体平台和谷歌(GOOG.O)的Android.

周五盘前RIM股价上涨3.2%,报26.60美元.(完)

--编译 田建华;审校 于春红

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