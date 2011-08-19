版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 21:47 BJT

〔日圆汇率〕财务省财务官称没有经常干预汇市的计划--WSJ

路透纽约8月19日电---日本财务省财务官中尾武彦在接受华尔街日报(WSJ)采访时说:

* 我们没有经常干预市场的计划,干预并非是日常工具.

* 我们认为近期日圆波动并未真正反映经济基本面.

* 没有理由认为日圆是一种避险货币.

* 在可以预见的将来美元仍将是全球最重要的货币.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐