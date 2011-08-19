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中国财经 | 2011年 8月 19日 星期五 21:38 BJT

〔美国热股〕Marvell Technology第三季财测高于多数分析师预估

路透8月19日电---芯片制造商Marvell Technology Group(MRVL.O)周四公布强劲的第二季业绩,出乎市场意外,因其对中国客户的营收强劲,帮助抵消了主要客户Research In Motion RIM.TO需求疲软的影响.这导致该公司第三季营收预估高于多数分析师预期.

周五盘初,该公司股价飙升7.2%,报12.84美元.(完)

--编译 田建华;审校 于春红

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