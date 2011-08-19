〔美国热股〕Marvell Technology第三季财测高于多数分析师预估

新闻稿：标普全球评级解答中国加强资本管控的影响和目的
香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。
路透8月19日电---芯片制造商Marvell Technology Group(MRVL.O)周四公布强劲的第二季业绩,出乎市场意外,因其对中国客户的营收强劲,帮助抵消了主要客户Research In Motion RIM.TO需求疲软的影响.这导致该公司第三季营收预估高于多数分析师预期.
周五盘初,该公司股价飙升7.2%,报12.84美元.(完)
--编译 田建华;审校 于春红
香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。
路透北京2月6日 - 根据中国国有资产管理委员会划定的公司制改制时间表，预计今年内全面完成国有企业公司制改制，将深入推进央企公司制股份制和混合所有制改制，积极探索集团层面股权多元化改革，在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐。
路透北京2月6日 - 中国股市沪综指上周五收跌0.6%。沪深证交所融资融券余额当日增加47.6亿元人民币，结束此前连续13日下跌；两市两融余额为8,727.4亿元，脱离近半年低点。