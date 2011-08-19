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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 21:43 BJT

〔美国股市〕延续上日跌势开低,受累于投资者对经济衰退的忧虑

路透纽约8月19日电---美国股市周五开盘下跌,延续昨日剧烈跌势,因市场担心美国经济或重回衰退及欧洲银行业可能会受到另一轮信贷紧缩的严重打击.

道琼工业指数.DJI盘初下跌88.09点,或0.80%,报10,902.49点;标准普尔500指数.SPX下跌8.72点,或0.76%,报1,131.93点.Nasdaq指数.IXIC下跌17.68点,或0.74%,报2,362.75点.(完)

--编译 侯向明;审校 王洋

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