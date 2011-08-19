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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 21:41 BJT

〔美国热股〕欧特克预计第三季业绩表现强劲,股价盘初持平

路透8月19日电---软件生产商欧特克(ADSK.O)周四公布季度业绩,超出市场预估,并预计第三季表现强劲,因公司在所有地区和部门业务需求增长.

周五盘初公司股价跌0.1%,报26.49美元.(完)

--编译 田建华;审校 于春红

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