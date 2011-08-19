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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 21:44 BJT

〔美国热股〕Oplink Communications季度营收不及预期,股价挫跌

路透8月19日电---光纤网络产品制造商Oplink Communications OPLK.O季度营收不及预期,且预计第一季表现疲软,受业务放缓拖累.

周五盘初公司股价挫跌6.62%,报14.23美元.(完)

--编译 田建华;审校 于春红

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