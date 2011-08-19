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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 22:00 BJT

〔美国热股〕女装零售商ANN公布第二季获利增长,股价上涨逾10%

路透纽约8月19日电---女装零售商ANNANN.N公布季度获利增长,因LOFT促销减少抵消了Ann Taylor店面打折的影响.

另外ANN还预计未来一季业绩良好.第二季该公司获利2,480万美元,合每股盈馀(EPS)0.47美元,上年同期分别为1,860万美元和0.31元.

周五早盘公司股价飙升11%,报21.36美元.(完)

--编译 田建华;审校 于春红

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