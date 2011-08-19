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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 22:36 BJT

〔美国经济〕8月12日当周领先指标降至41周低位--ECRI

路透纽约8月19日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周降至41周低位,成长年率也在35周以来首度出现负增长.

ECRI表示,美国8月12日止当周领先指标(WLI)回落至123.9,之前一周为127.6,前值为127.9.

该指标增长年率下跌至-0.1%,为去年12月10日当周以来最低,之前一周为1.5%,前值为1.7%.(完)

--编译 母红;审校 李军

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