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市场报道 | 2011年 8月 19日 星期五 22:56 BJT

《美股动态》金矿股上涨,因美国期金创1,877美元纪录新高

1017ET---金矿股周五攀升,因美国期金升至每盎司1,880美元以上的纪录新高,投资者日益担心美国经济可能再次衰退,驱使他们在安全资产中避险.

追踪主要金矿股表现的Market Vectors Gold Miners Index(GDX.P)上扬3.2%.上升的个股包括Agnico-Eagle Mines Ltd (AEM.N)扬升3.7%,报65.95美元,Barrick Gold (ABX.N)上升3.1%,报51.46美元,Goldcorp Inc (GG.N)升2.8%,报51.29美元,Yamana Gold (AUY.N)攀升3%,报15.74美元.

周五美国期金刷下1,877美元的纪录新高.(完)

--编译 利棣儿;审校 田建华

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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