〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及三个半月高位,但涨幅受限

墨西哥金融：披索汇率走出特朗普冲击谷底，投资人看好续升行情
“特朗普将20%的进口税作为谈判的起点，让市场得到一定安慰，因为该税率原本有可能要高得多，比如30%甚至35%，”摩根士丹利新兴市场固定收益策略全球主管Gordian Kemen称。
* 英镑兑美元触及三个月半月高位,触发1.66美元之上的止损盘
* 但涨幅受限,因英国经济疲弱
* 英国公共部门借款数据改善
路透伦敦8月19日电---英镑兑美元周五触及三个半月高位,势将录得1月中以来最佳周度表现,因担忧欧元区融资问题和美国衰退的投资者倾向于买入英镑.
但英国自身仍因经济复苏疲弱而苦苦挣扎,英国央行可能进一步采取量化宽松政策的前景可能限制涨幅.
今日公布的数据显示,英国7月公共部门总收支出现盈馀,令本财年的借款总额减少,令政府更接近其财政目标.在投资者越发担忧主权债危机的背景下,该数据为英镑提供支撑.
英镑兑美元GBP=D4上扬0.6%,报1.6614美元,盘中触及三个月半月高位1.6618美元.从日低1.6444美元迅速反弹,势将录得1月中以来最佳周度表现.在上行过程中触发1.6600美元之上的止损盘.
因投资者越发担忧全球衰退和部分欧洲大银行面临的融资压力与日俱增,全球股市延展跌势.欧洲银行股大幅走低,上述担忧令诸如澳元等风险较高货币承压.
交易商称,英镑因大型并购交易而受到支撑.惠普(HPQ.N)斥资117亿美元收购英国软件公司Autonomy AUTN.L.
英镑兑欧元走软,但交易商称在较高水平出现欧元卖盘.尽管兑欧元走软,英镑/欧元仍持于12周高位附近,受助于对欧元区债务危机恶化的担忧.
欧元/英镑EURGBP=D4上扬0.2%,报0.8696英镑,位于200日移动均线切入位0.8670英镑之上,且距离8月5日触及的低位0.8644英镑不远.之下为5月底以来最低.交易商称,0.87英镑之上的卖盘可能限制涨幅.
技术分析师称,本周收在200日移动均线之下可能导致欧元/英镑进一步回落.
分析师预计,英镑兑诸如欧元等对经济周期敏感的货币走强,但表现可能不及诸如日圆和瑞郎等融资货币,因对全球经济深度放缓的担忧成为主导市场的因素之一.(完)
--编译 母红;审校 李军
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“特朗普将20%的进口税作为谈判的起点，让市场得到一定安慰，因为该税率原本有可能要高得多，比如30%甚至35%，”摩根士丹利新兴市场固定收益策略全球主管Gordian Kemen称。
路透悉尼/惠灵顿2月6日 - 继上周触及三个月高点后，澳元周一下跌，因数据显示，澳洲12月零售销售不及预期，引发对该国经济缺乏动能的担忧。
路透上海2月6日 - 中国银行间市场周一资金面较宽松，短期流动性尤为充裕，央行公 开市场则再度暂停逆回购操作。交易员表示，节后公开市场净回笼在预期之中，随着逆回购 、TLF(临时流动性便利)等逐步到期，预计2月资金面将继续趋于收敛回归中性。 上海一券商交易员表示，平头寸难度不大，不过从价格上看，继上周六回购利率跟随公 开市场跳涨之后，今日也继续维持高位。此外，早盘非银机构融资也多需加点，并未随着春 节后流动性转好而松动。 上海一银行交易员提到，短期资金比较宽松，但节后同业存单不太好发，对于银行而言 中长期限的融资仍有挑战；随着近期债券、货币市场利率整体抬升，同业存单发行成本也有 上升压力，“债券收益率上去了，存单也得跟着上”。 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日(上周五)同时上调 公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启以 来首次调高，彰显央行紧货币、降杠杆决心，债市期现货均应声重挫。 中国央行今日连续第二个交易日暂停公开