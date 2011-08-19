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市场报道 | 2011年 8月 20日 星期六 01:10 BJT

〔欧洲股市〕经历大幅震荡後本周重挫6%,银行股指数跌至两年新低

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收低1.7%,本周收挫6%

* 势将录得创纪录月度跌幅,8月迄今已累计回落16%

* 受全球成长,主权债危机和银行融资担忧推动

路透伦敦8月19日电---欧洲股市周五和本周大幅收低,因对全球经济增长,主权债问题及银行融资压力的忧虑促使投资者全面规避股市风险,扶助欧洲的主要银行股指数跌至两年新低.

欧洲银行股指数.SX7P开盘走低,触及低位,且整日承压,在欧洲银行业疲于应对元区债务危机之时,不断增加的融资成本给该行业造成了新的打击.

交易商说,投资者持续担忧债务危机能否达到解决,特别是在欧元区国家缺乏政治团结的情况下,而仅部份欧洲国家实施银行股卖空禁令也拖累该板块下滑.

英国和德国的银行股跌幅居前,因这两个国家未实施卖空禁令,Lloyds Banking Group (LLOY.L)重挫4.8%,德意志银行(DBKGn.DE)下滑2.7%.但诸如Santander (SAN.MC)等该地区其他权重银行股也走低.

今天股市下跌是因"两大主题继续发酵:担心全球经济成长前景及忧虑欧元区稳定,"管理着3,290亿美元资产的Schroders的首席投资长Alan Brown说.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3连跌第四周,本周收挫6%,今日收跌1.66%,报909.79点,本月迄今累计重挫16%,势将录得该指数在1999年面世以来最大单月跌幅.该指数年初迄今累计劲跌19%.

英国富时100指数.FTSE收跌1.01%,报5,040.76点;德国股市DAX指数.GDAXI跌2.19%,报5,480.00点;法国CAC-40指数.FCHI下挫1.92%,报3,016.99点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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