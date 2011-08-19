〔英国债市〕10年期英债大跌,因投资者寻求收益

* 长期英债表现强于10年期英债

* 10年期英债/德债收益率差走阔至8月11日以来最阔

* 英国GDP将是下周影响英债市场的主导因素

路透伦敦8月19日电---10年期英债周五重挫,因在周四股市急跌和避险买盘将一系列固定收益产品收益率推至纪录低位後,投资者纷纷买入收益率较高的长期公债.

9月英债期货FLGU1日内回落85个跳动点,报129.55,表现较可比德债期货FGBLU1逊色40个跳动点,周四涨幅回吐过半.该合约被视为10年期英债的代表.

10年期英债收益率GB10YT=RR日内上扬7个基点,报2.38%,远高于周四触及的纪录低位2.238%.20年期以上英债GB20YT=RR收益率仅上扬2个基点.

Monument Securities的策略师Marc Ostwald称,英国退休金基金被迫买入收益率较高的公债,因监管规定要求来自其资产的预期收入流必须与较长期债务相一致.

过去一周,10年期英债收益率累计回落16个基点,较季度初下跌了近一个百分点.

下周英债走势可能从美国和欧元区获得部分指引.在周四英国央行货币政策委员威尔发表讲话,以及周五公布第二季GDP数据前,英国无重大数据公布也无重大经济消息出台.

如果GDP数据被下修,可能提升英国央行进一步实施量化宽松政策的可能性,同时也令对该国政府实现激进减赤目标能力的担忧.

英国股市.FTSE收跌1%,周四重挫4.5%.

法国巴黎银行策略师Shahid Ladha预计,长期英债表现将继续强于较短期英债,收益率曲线将趋缓.(完)

--编译 母红;审校 田建华

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