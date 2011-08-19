〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,受美元走软及库存紧张影响

墨西哥金融：披索汇率走出特朗普冲击谷底，投资人看好续升行情
“特朗普将20%的进口税作为谈判的起点，让市场得到一定安慰，因为该税率原本有可能要高得多，比如30%甚至35%，”摩根士丹利新兴市场固定收益策略全球主管Gordian Kemen称。
路透芝加哥8月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,受美元走软,金价高涨及在周末前空头回补带动.
美国玉米库存紧张及在7月热浪袭击後美国玉米产量可能较低的前景均推升了玉米期货.
但今日涨势受限,因市场担心美国经济可能将重新滑入衰退,且对全球银行体系越发感到不安.
出口商向日本销售了14万吨美国玉米,台湾从巴西购买了6.2万吨玉米.
一农业气象专家称,本周末和下周雨水将横扫美国中西部多数玉米和大豆种植区,为玉米灌浆和大豆结荚提供急需的湿度.
近月玉米期货合约的支撑位在20日移动均线切入位6.93-1/2美元,强大阻力位在100日移动均线切入位7.15-1/2美元.九日相对强弱指标(RSI)在58.
12月玉米期货CZ1高于所有主要移动均线,九日相对强弱指标为63,处于中性技术区域.
CBOT玉米期货每日交易限制将从下周一起从目前的30美分扩大至40美分.
9月玉米期货合约CU1收高12美分,报每蒲式耳7.11美元.12月玉米期货CZ1收涨12-1/4美分,报7.25-1/4美元.
今日CBOT玉米成交量预估为198,489口.(完)
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--编译 于春红;审校 母红
“特朗普将20%的进口税作为谈判的起点，让市场得到一定安慰，因为该税率原本有可能要高得多，比如30%甚至35%，”摩根士丹利新兴市场固定收益策略全球主管Gordian Kemen称。
路透悉尼/惠灵顿2月6日 - 继上周触及三个月高点后，澳元周一下跌，因数据显示，澳洲12月零售销售不及预期，引发对该国经济缺乏动能的担忧。
路透上海2月6日 - 中国银行间市场周一资金面较宽松，短期流动性尤为充裕，央行公 开市场则再度暂停逆回购操作。交易员表示，节后公开市场净回笼在预期之中，随着逆回购 、TLF(临时流动性便利)等逐步到期，预计2月资金面将继续趋于收敛回归中性。 上海一券商交易员表示，平头寸难度不大，不过从价格上看，继上周六回购利率跟随公 开市场跳涨之后，今日也继续维持高位。此外，早盘非银机构融资也多需加点，并未随着春 节后流动性转好而松动。 上海一银行交易员提到，短期资金比较宽松，但节后同业存单不太好发，对于银行而言 中长期限的融资仍有挑战；随着近期债券、货币市场利率整体抬升，同业存单发行成本也有 上升压力，“债券收益率上去了，存单也得跟着上”。 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日(上周五)同时上调 公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启以 来首次调高，彰显央行紧货币、降杠杆决心，债市期现货均应声重挫。 中国央行今日连续第二个交易日暂停公开