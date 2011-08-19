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市场报道 | 2011年 8月 20日 星期六 05:44 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,受美元走软及库存紧张影响

路透芝加哥8月19日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,受美元走软,金价高涨及在周末前空头回补带动.

美国玉米库存紧张及在7月热浪袭击後美国玉米产量可能较低的前景均推升了玉米期货.

但今日涨势受限,因市场担心美国经济可能将重新滑入衰退,且对全球银行体系越发感到不安.

出口商向日本销售了14万吨美国玉米,台湾从巴西购买了6.2万吨玉米.

一农业气象专家称,本周末和下周雨水将横扫美国中西部多数玉米和大豆种植区,为玉米灌浆和大豆结荚提供急需的湿度.

近月玉米期货合约的支撑位在20日移动均线切入位6.93-1/2美元,强大阻力位在100日移动均线切入位7.15-1/2美元.九日相对强弱指标(RSI)在58.

12月玉米期货CZ1高于所有主要移动均线,九日相对强弱指标为63,处于中性技术区域.

CBOT玉米期货每日交易限制将从下周一起从目前的30美分扩大至40美分.

9月玉米期货合约CU1收高12美分,报每蒲式耳7.11美元.12月玉米期货CZ1收涨12-1/4美分,报7.25-1/4美元.

今日CBOT玉米成交量预估为198,489口.(完)

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--编译 于春红;审校 母红

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