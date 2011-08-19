〔伦敦金属〕期铜收涨,基本面因素抵消了成长忧虑

* 期铜连跌第三周

* 基本面因素抵销了宏观经济忧虑

* 铝库存流入荷兰弗利辛恩的仓库

路透纽约/伦敦8月19日电---伦敦期铜周五收涨,因美元走软,股市回稳,智利供应威胁以及亚洲需求信号令铜价克服了在前夜海外市场遭遇的抛压.

基本金属市场今日走势方向不明.期锌CMZN3,期铅CMPB3和期锡CMSN3均跟随期铜上扬,期镍CMNI3跌至一周低位,期铝CMAL3挫至一年新低.

尽管今日收涨,期铜仍连续第三周收跌,因一系列令人失望的美国数据令投资者对全球经济复苏前景越发感到不安,且欧洲信贷紧缺状况持续促使资金流入诸如黄金等较安全资产.金价周五攀升至历史新高.

"我们短期看空基本金属,我们认为目前保持谨慎是合理的,"丹麦丹斯克银行的分析师Arne Lohman Rasmussen表示.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收涨51美元,报每吨8,825美元,在稍早触及8月11日以来最低8,700美元后反弹.

纽约商品期货交易所(COMEX)指标9月期铜HGU1结算价上扬1.75美分,报每磅3.9835美元,接近盘中交投区间3.9255-4.0145美元的高端.

本月迄今铜价累计下跌逾10%.

除宏观经济状况转弱的影响外,部分对工业金属的乐观需求信号也开始引起部分市场人士的关注.

Mitsui Bussan Commodities驻纽约的分析师Justin Lennon表示,"出现市场略有转强的细微迹象.波罗的海乾散货运价指数升穿50和100日移动均线.可能反应部分来自中国的买兴."

投资者还关注拉美的供应威胁.全球第三大铜矿,智利Collahuasi铜矿的工人威胁称,如果公司不重新雇用在之前罢工中被解雇的工人,将在9月2日停工一天.

另一个提振铜价的因素是,上海期交所铜库存较上周五减少7.3%,令有关中国库存正在减少的预期升温.铝库存减少5.8%.

最新数据显示,逾10万吨铝流入位于荷兰弗利辛恩港口的LME注册仓库,令该港口的铝库存增至逾70万吨.

以下为1754GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 397.90 1.30 +0.33 444.70 -10.52

LME期铝 2355.00 -40.00 -1.67 2470.00 -4.66

LME期铜 8820.00 46.00 +0.52 9600.00 -8.13

LME期铅 2301.00 0.00 +0.00 2550.00 -9.76

LME期镍 21200.00 -100.00 -0.47 24750.00 -14.34

LME期锡 22800.00 50.00 +0.22 26900.00 -15.24

LME期锌 2193.00 15.00 +0.69 2454.00 -10.64

上海期铝 17250.00 45.00 +0.26 16840.00 2.43

上海期铜 66350.00 -350.00 -0.52 71850.00 -7.65

上海期锌 16885.00 -145.00 -0.85 19475.00 -13.30

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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