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市场报道 | 2011年 8月 20日 星期六 03:03 BJT

〔纽约期市〕原糖期货升穿31美分,因美元走软

路透纽约/伦敦8月19日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周五升穿31美分,为六周最大单日升幅,因技术性买盘,巴西下修糖产量以及美元疲弱.

阿拉比卡咖啡期货和可可期货也攀升,但升幅不大,但罗布斯塔咖啡期货期货小跌.

投资人臆测日本当局无法止住日圆升势,美元兑日圆跌至纪录低点後,软商品市场反弹.而西班牙新的撙节措施扶助压制了投资人对欧洲债务危机的担忧.

ICE-10月原糖期货SBV1大涨1.84美分,或6.3%,报每磅30.96美分的三周高位,盘中高见31.18美分.该期货在不到两周的时间内暴涨超过18%.

糖出口大国巴西因天气因素和甘蔗品种老化而下修了糖产量.现货经纪商相信中国采购将增加,因中国寻求补充库存,且市场持续质疑印度的糖出口计划.

Liffe-10月白糖期货LSUV1上扬21.10美元,或2.8%,报每吨786.90美元.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1收高1.45美分,报每磅2.6985美元,6月14日来首次升穿100日移动均线切入位.Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货LRCX1跌5美元,报每吨2,300美元.

ICE-12月可可期货CCZ1因空头回补上涨,上涨19美元,报每吨3,004美元,Liffe-12月可可期货LCCZ1小涨1英镑,报每吨1,889英镑.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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