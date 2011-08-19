〔纽约期市〕原糖期货升穿31美分,因美元走软

墨西哥金融：披索汇率走出特朗普冲击谷底，投资人看好续升行情
“特朗普将20%的进口税作为谈判的起点，让市场得到一定安慰，因为该税率原本有可能要高得多，比如30%甚至35%，”摩根士丹利新兴市场固定收益策略全球主管Gordian Kemen称。
路透纽约/伦敦8月19日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周五升穿31美分,为六周最大单日升幅,因技术性买盘,巴西下修糖产量以及美元疲弱.
阿拉比卡咖啡期货和可可期货也攀升,但升幅不大,但罗布斯塔咖啡期货期货小跌.
投资人臆测日本当局无法止住日圆升势,美元兑日圆跌至纪录低点後,软商品市场反弹.而西班牙新的撙节措施扶助压制了投资人对欧洲债务危机的担忧.
ICE-10月原糖期货SBV1大涨1.84美分,或6.3%,报每磅30.96美分的三周高位,盘中高见31.18美分.该期货在不到两周的时间内暴涨超过18%.
糖出口大国巴西因天气因素和甘蔗品种老化而下修了糖产量.现货经纪商相信中国采购将增加,因中国寻求补充库存,且市场持续质疑印度的糖出口计划.
Liffe-10月白糖期货LSUV1上扬21.10美元,或2.8%,报每吨786.90美元.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1收高1.45美分,报每磅2.6985美元,6月14日来首次升穿100日移动均线切入位.Liffe-11月罗布斯塔咖啡期货LRCX1跌5美元,报每吨2,300美元.
ICE-12月可可期货CCZ1因空头回补上涨,上涨19美元,报每吨3,004美元,Liffe-12月可可期货LCCZ1小涨1英镑,报每吨1,889英镑.(完)
--编译 李军;审校 利棣儿
“特朗普将20%的进口税作为谈判的起点，让市场得到一定安慰，因为该税率原本有可能要高得多，比如30%甚至35%，”摩根士丹利新兴市场固定收益策略全球主管Gordian Kemen称。
路透悉尼/惠灵顿2月6日 - 继上周触及三个月高点后，澳元周一下跌，因数据显示，澳洲12月零售销售不及预期，引发对该国经济缺乏动能的担忧。
路透上海2月6日 - 中国银行间市场周一资金面较宽松，短期流动性尤为充裕，央行公 开市场则再度暂停逆回购操作。交易员表示，节后公开市场净回笼在预期之中，随着逆回购 、TLF(临时流动性便利)等逐步到期，预计2月资金面将继续趋于收敛回归中性。 上海一券商交易员表示，平头寸难度不大，不过从价格上看，继上周六回购利率跟随公 开市场跳涨之后，今日也继续维持高位。此外，早盘非银机构融资也多需加点，并未随着春 节后流动性转好而松动。 上海一银行交易员提到，短期资金比较宽松，但节后同业存单不太好发，对于银行而言 中长期限的融资仍有挑战；随着近期债券、货币市场利率整体抬升，同业存单发行成本也有 上升压力，“债券收益率上去了，存单也得跟着上”。 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日(上周五)同时上调 公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启以 来首次调高，彰显央行紧货币、降杠杆决心，债市期现货均应声重挫。 中国央行今日连续第二个交易日暂停公开