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市场报道 | 2011年 8月 20日 星期六 03:33 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收低,因外围市场而承压

路透纽约8月19日电---棉花期货周五收跌,分析师称,因投资者受外围市场大幅波动影响而出售期棉,不过多个国家的作物问题限制了期棉的跌幅.

欧洲股市下滑,而美股走势震荡,金价创出纪录高位,其他商品价格因美元疲弱而攀升.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1收低0.73美分,报每磅1.0622美元,盘中交投区间介于1.0839至1.0513美元.

本周期棉上升近1%.

路透数据显示,总成交量超过8,600口,较30日交易日均值低逾50%.

商品经纪公司Penson Futures资深棉花分析师Sharon Johnson说,下周棉花市场表现将视乎宏观经济环境,"特别是假如经济方面没有再发生重大事件的情况下".

基本面方面,棉花得到利多因素支持,包括市场传言称巴基斯坦因为降雨可能将最多损失40万包(每包480磅)的棉花,乌兹别克斯坦等前苏联国家夏季炎热且灌溉有限,另外在棉花头号生产和消费国中国的一些棉产区出现大雨.

下周一,市场将关注美国农业部公布的一周作物生长报告,以判断美国2011/12年棉花生长情况.

ICE Futures美国数据显示,截至8月18日期棉市场未平仓合约为143,900口,8月11日为140,442口,後者为逾两周来最低水准.

ICE Futures美国数据显示,周四总成交量为14,682口,高于周二的7,113口,後者是5月23日以来最低成交水平.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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