〔美国债市〕惠誉呼吁加强抵制购买评级的规定,以增加透明度

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
IFR纽约8月19日电---惠誉评级将在下周给美国证券交易委员会(SEC)的信中建议加强17g-5条例,以在发行商最终选择哪家评等机构对交易作出评级前,允许投资人看到有哪些机构评估了结构性融资交易.
2010年6月制定的17g-5条例旨在抵制购买评级.
惠誉表示,这将令投资人对评等机构选择过程认识上有更高的透明度.
这封信将是9月13日评论期截止日前市场人士提交给SEC中许多信中之一.(完)
--编译 李军;审校 田建华
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]
伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]
美国公司债市场.........[USC/CN] 中国债市...................[CN/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]
*--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透上海2月6日 - 日前明显下挫的国债期货周一出现反弹，但中国银行间债市主要利率债收益率震荡小涨，显示公开市场逆回购利率上调等冲击过后，偏弱情绪未有改善；另外，短期流动性尚可，利率互换(IRS)稍降。
韩国银行股获得提振，因受特朗普上周下令检讨美国金融监管规定的影响。 KB金融集团 最多上涨2.3%，韩亚金融集团 涨2.4%，双双触及52 周来最高。 上涨和下跌个股分别为455档和343档。 三年期公债3月期货涨0.09点至109.50。 0247GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,137.7 1,147.6 日圆/韩元 10.1156/10 10.1233 韩国公债期货 * 109.50 109.41 韩国综合股价指数 2,078.64 2,073.16 --------------------------------------------------- * 为三年