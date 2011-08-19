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债券 | 2011年 8月 20日 星期六 03:32 BJT

〔美国债市〕惠誉呼吁加强抵制购买评级的规定,以增加透明度

IFR纽约8月19日电---惠誉评级将在下周给美国证券交易委员会(SEC)的信中建议加强17g-5条例,以在发行商最终选择哪家评等机构对交易作出评级前,允许投资人看到有哪些机构评估了结构性融资交易.

2010年6月制定的17g-5条例旨在抵制购买评级.

惠誉表示,这将令投资人对评等机构选择过程认识上有更高的透明度.

这封信将是9月13日评论期截止日前市场人士提交给SEC中许多信中之一.(完)

--编译 李军;审校 田建华

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