〔美国债市〕本周投资级公司债供应为182.6亿美元,未能突破200亿大关

背景资料：中国政府2017年经济及主要改革政策一览
*--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
IFR纽约8月19日电---承销方面的消息人士上周就明确指出,如果周一市场开盘表现良好,则本周将有大量新债入市,供应量可能在数月来首次突破200亿美元大关.本周前三天的新债发行规模就达178.6亿美元,令实现上述预期看起来是十拿九稳,但周四全球股市出现恐慌性抛售,新债发行嘎然而止,在本周的最後两天仅有一宗交易(PPL Elec)得以完成.
本周有21宗投资级交易定价,总规模达182.6亿美元,未能实现自5月27日当周以来首度突破200亿美元大关的预期.但本周定价交易的宗数却超过了5月27日当周,当时为18宗,且为5月20日当周(33宗)以来最多.上周仅有11宗交易定价,规模为117.5亿美元.
在本周的新债发行中,国内工业企业债券占据很大比重,共计发行12宗新债,总额138.5亿美元,占本周总发行量的近76%.
8月迄今投资级公司债市场的新债发行总额为385.62亿美元,年内迄今为5,257.48亿美元,远高于上年同期的4,388.07亿美元.
摩根大通(JPM.N)仍稳居2011年投资级公司债承销商排行榜榜首.
展望下周,如果高评级公司债发行人认为市场基调足够良好,适合入市发行,下周初的新债发行活动将较为活跃.但一切仍将取决于市况.其他市场人士认为,随着劳动节假期临近,市场流动性将开始枯竭.一承销方面的消息人士称,"下周市况难料."(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
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美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]
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*--中国发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
路透上海2月6日 - 日前明显下挫的国债期货周一出现反弹，但中国银行间债市主要利率债收益率震荡小涨，显示公开市场逆回购利率上调等冲击过后，偏弱情绪未有改善；另外，短期流动性尚可，利率互换(IRS)稍降。
韩国银行股获得提振，因受特朗普上周下令检讨美国金融监管规定的影响。 KB金融集团 最多上涨2.3%，韩亚金融集团 涨2.4%，双双触及52 周来最高。 上涨和下跌个股分别为455档和343档。 三年期公债3月期货涨0.09点至109.50。 0247GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,137.7 1,147.6 日圆/韩元 10.1156/10 10.1233 韩国公债期货 * 109.50 109.41 韩国综合股价指数 2,078.64 2,073.16 --------------------------------------------------- * 为三年