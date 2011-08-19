〔美国债市〕本周投资级公司债供应为182.6亿美元,未能突破200亿大关

IFR纽约8月19日电---承销方面的消息人士上周就明确指出,如果周一市场开盘表现良好,则本周将有大量新债入市,供应量可能在数月来首次突破200亿美元大关.本周前三天的新债发行规模就达178.6亿美元,令实现上述预期看起来是十拿九稳,但周四全球股市出现恐慌性抛售,新债发行嘎然而止,在本周的最後两天仅有一宗交易(PPL Elec)得以完成.

本周有21宗投资级交易定价,总规模达182.6亿美元,未能实现自5月27日当周以来首度突破200亿美元大关的预期.但本周定价交易的宗数却超过了5月27日当周,当时为18宗,且为5月20日当周(33宗)以来最多.上周仅有11宗交易定价,规模为117.5亿美元.

在本周的新债发行中,国内工业企业债券占据很大比重,共计发行12宗新债,总额138.5亿美元,占本周总发行量的近76%.

8月迄今投资级公司债市场的新债发行总额为385.62亿美元,年内迄今为5,257.48亿美元,远高于上年同期的4,388.07亿美元.

摩根大通(JPM.N)仍稳居2011年投资级公司债承销商排行榜榜首.

展望下周,如果高评级公司债发行人认为市场基调足够良好,适合入市发行,下周初的新债发行活动将较为活跃.但一切仍将取决于市况.其他市场人士认为,随着劳动节假期临近,市场流动性将开始枯竭.一承销方面的消息人士称,"下周市况难料."(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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