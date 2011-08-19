版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 20日 星期六 04:14 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收跌1.57%,Nasdaq指数收挫1.62%

路透纽约8月19日电---美国股市周五收跌,本周连续第四周回落,多数买家因越发担忧美国经济再陷衰退和欧洲金融系统不稳而在周末前离场.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI收跌172.93点,或1.57%,报10,817.65;标准普尔500指数.SPX收挫17.12点,或15%,报1,123.53点.Nasdaq指数.IXIC回落38.59点,或1.62%,报2,341.84点.

本周,道指收跌4%,标普500指数收挫4.7%,Nasdaq指数回落6.6%.(完)

--编译 母红;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐