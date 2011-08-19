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债券 | 2011年 8月 20日 星期六 04:21 BJT

〔美国债市〕五年期机构债利差小幅收窄,但其他机构债利差扩阔

IFR纽约8月19日电---美国五年期机构债较可比公债利差周五小幅收窄约0.25个基点,但其他年期的机构债利差扩阔0.5-1.5个基点.TRACE成交量低于均值,总计58.4亿美元,成交3,360单.

房贷美FMCC.OB宣布将在下周发售35亿美元新券,包括5亿美元一个月期,15亿美元三个月期和15亿美元六个月新券,发售规模同上一次一样.

下周的机构债赎回将增加,由本周的230.16亿美元涨至362.92亿美元,房利美将赎回131.04亿美元,房贷美赎回69.78亿美元,联邦住宅贷款银行赎回162.09亿美元.上一次机构债赎回规模如此之大是在去年同期.(完)

--编译 李军;审校 田建华

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