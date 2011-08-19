〔美国债市〕五年期机构债利差小幅收窄,但其他机构债利差扩阔

IFR纽约8月19日电---美国五年期机构债较可比公债利差周五小幅收窄约0.25个基点,但其他年期的机构债利差扩阔0.5-1.5个基点.TRACE成交量低于均值,总计58.4亿美元,成交3,360单.

下周的机构债赎回将增加,由本周的230.16亿美元涨至362.92亿美元,房利美将赎回131.04亿美元,房贷美赎回69.78亿美元,联邦住宅贷款银行赎回162.09亿美元.上一次机构债赎回规模如此之大是在去年同期.(完)