〔美国债市〕公债收益率从60年低点反弹,市场关注下周全球央行会议

* 市场走势仍倾向于快速反转

* 欧元区债务问题和经济忧虑仍是推动市场的主要因素

路透纽约8月19日电---美国部分公债价格周五微幅下跌,收益率从至少60年低点反弹,但投资者仍在下周全球央行会议前忐忑不安.

"本周公债市场确实是大起大落,很难在此基础上扩大涨势,"Action Economics LLC驻旧金山全球固定收益分析董事总经理Kim Rupert称,"我们等待更多数据和下周贝南克的讲话."

美国联邦储备理事会(美联储,FED)将于下周末开始在怀俄明州Jackson Hole举行全球银行业年会,市场尤其希望听到美联储主席贝南克的讲话.

指标10年期公债价格跌1/32,收益率升至2.07%,周四公债价格上涨,收益率最低跌至1.98%,这是至少60年来最低水准,不到一个月前则为3%.

30年期公债继续因投资者延长投资期限以获得更高收益率而受益.30年期公债价格涨20/32,收益率跌至3.39%,这是2008年12月以来最大单周涨幅.

"人们都在谈论Jackson Hole会议,以及周末海外会发生什麽事情,"Stifel, Nicolaus驻马里兰州巴尔的摩市公债交易主管Marty Mitchell称.

人们持续担心欧洲债务危机并猜测日本当局是否会干预汇市以抑制日圆升势.

在Jackson Hole会议召开前,人们对美国和欧元区前景的看法可能将主导市场交易.

任何损及经济或金融体系信心的消息都将打压股票价格,并引发对美国公债的避险买盘.

如果经济数据优于预期,将提振股市,不过可能是短暂提振,而这将打压市场对美国公债的避险需求.

除美国第二季国内生产总值(GDP)第二次修正值和一周初请失业金人数将得到关注外,下周经济数据不是最有影响力,有效改变市场走势的可能性很低.

这就要看美联储的了.美国财政政策目前被高度派别化政治所绑架,所以市场关注贝南克在Jackson Hole的讲话中将拿出什麽货币政策的处方.

美联储可以采取行动,不过其没有完全与派别政治绝缘.本周贝南克就受到德克萨斯州州长Rick Perry的攻击,这位共和党总统候选人称,从目前至2012年11月大选这段时间内,如果贝南克发行更多货币,那麽就是一种"叛逆"行为.

为了鼓励借贷并刺激经济活动,贝南克领导下的美联储采取了美国历史上最长时间的低利率政策,使国家财政增加了近3万亿(兆)美元的债务,来为金融体系增加流动性.

金融市场希望知道贝南克是否会宣布新一轮货币刺激政策,以免经济不再次陷入衰退.

人们对美国经济再陷衰退的担心主导了周五的交易,昨天美国公布的地区企业活动指数较差.欧元区金融问题尚无得到解决的迹象,打压了投资者信心.

下周美国政府将在三次标售中共计出售990亿美元的两年、五年和七年期公债.这些标售活动将测试市场对高价公债的偏好程度,尤其是较短期公债.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 100-11/32 ( 持平 ) 0.202

五年期公债US5YT=RR 102-29/32 (-02/32) 0.899

10年期公债US10YT=RR 100-16/32 (-01/32) 2.069

30年期公债US30YT=RR 106-23/32 (+19/32) 3.392 (完)

--编译 于春红;审校 李军

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