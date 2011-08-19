〔全球金市〕金价因市场的不安情绪劲扬1.3%,触及纪录新高

* 金价连续第二创纪录高位,受规避风险买盘带动

* 金价从高位回落,因股市回稳及商品价格上升

路透纽约8月19日电---金价周五升逾1%,连续第二天创纪录高位,且录得两年半来最大单周升幅,因投资者担心美国经济增长停顿及欧洲债务危机.

金价早盘劲扬约3%,触及每盎司1,877美元的纪录高位,但因股市短暂企稳,金价大幅缩减最初的升幅.原油和商品价格过去五天上涨6%,也损及一些在黄金的避险买盘.

金市投资者等待下周在美国怀俄明州Jackson Hole举行的央行官员年会.一些分析师称,美联储主席贝南克可能公布推出第三轮量化宽松政策以刺激经济增长.

在1900 GMT,现货金XAU=大涨1.3%,报每盎司1,847.90美元,8月可望录得约12年来最大单月升幅,且金价自年初迄今暴涨30%.

美国12月期金GCZ1收高30.20美元,报1,852.20美元.成交量超过270,000口,为本周最高,但低于上周的水准.

现货银XAG=劲升4.5%,报每盎司42.40美元.

Gold Bullion International (GBI)执行长Savneet Singh表示,金价上升接近400美元已造成金库储存空间有些紧张,特别是在美国西部地区,且一些散户顾客不得不支付较高的服务费.

Singh说,目前实货细金条较现货金的溢价明显,因前者有大量需求.GBI向机构及散户投资者出售实货贵金属,并提供交收及储存服务.

因应金价的涨势,加拿大金矿商Goldcorp(G.TO)的首席执行官警告,金价在年底前可能有小幅回调,尽管他说黄金的长期前景仍然强劲.

周五市场盛传的臆测是芝加哥商业交易所(CME)可能再次上调期金的保证金,之前CME有类似的做法减弱了金价急升的势头.

金价较铂金再次出现短暂溢价,上周也出现溢价,为2008年来首见.对经济增长的担忧一方面提振金价,同时令诸如铂金等工业金属正承受压力.

现货铂金XPT=升至5月初来最高,上扬1.7%,报1,868.50美元,现货钯金XPD=逆市下跌,滑落1.1%,报743.49美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1852.20 30.20 1.7 1824.50 1881.40 249,567

COMEX白银期货 SIU1 42.432 1.744 4.3 40.560 42.640 66,696

COMEX铂金期货 PLV1 1874.90 27.20 1.5 1842.50 1882.10 8,256

COMEX钯金期货 PAU1 748.80 -8.20 -1.1 741.10 761.95 2,505

现货金 XAU= 1847.90 24.05 1.3 1822.15 1877.00

现货银 XAG= 42.400 1.810 4.5 40.560 42.560

现货铂金 XPT= 1868.50 31.75 1.7 1843.00 1876.50

现货钯金 XPD= 743.49 -8.21 -1.1 745.00 759.25

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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