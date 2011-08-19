〔加拿大汇市〕加元收盘基本持稳,卡尼讲话打消市场疑虑

墨西哥金融：披索汇率走出特朗普冲击谷底，投资人看好续升行情
“特朗普将20%的进口税作为谈判的起点，让市场得到一定安慰，因为该税率原本有可能要高得多，比如30%甚至35%，”摩根士丹利新兴市场固定收益策略全球主管Gordian Kemen称。
路透多伦多8月19日电---加元兑美元周五收盘基本持稳,加拿大央行总裁卡尼有关央行已准备好一旦全球经济严重恶化便采取行动的讲话打消了市场的疑虑.
加元本周变动不大,股市疲弱抹去了本周的部分涨幅.
加元兑美元CAD=D4收报0.9886加元,或1.0115美元,与周四收盘价0.9884加元,或1.0117美元基本持稳.本周上扬0.2%.
加拿大央行总裁卡尼称预计经济成长将在今年下半年加速.卡尼表示"强劲的外部不利因素"现在正更猛烈的吹袭,预计第二季经济微幅成长或小幅萎缩.[ID:nCN8484622].(完)
--编译 母红;审校 李军
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“特朗普将20%的进口税作为谈判的起点，让市场得到一定安慰，因为该税率原本有可能要高得多，比如30%甚至35%，”摩根士丹利新兴市场固定收益策略全球主管Gordian Kemen称。
路透悉尼/惠灵顿2月6日 - 继上周触及三个月高点后，澳元周一下跌，因数据显示，澳洲12月零售销售不及预期，引发对该国经济缺乏动能的担忧。
路透上海2月6日 - 中国银行间市场周一资金面较宽松，短期流动性尤为充裕，央行公 开市场则再度暂停逆回购操作。交易员表示，节后公开市场净回笼在预期之中，随着逆回购 、TLF(临时流动性便利)等逐步到期，预计2月资金面将继续趋于收敛回归中性。 上海一券商交易员表示，平头寸难度不大，不过从价格上看，继上周六回购利率跟随公 开市场跳涨之后，今日也继续维持高位。此外，早盘非银机构融资也多需加点，并未随着春 节后流动性转好而松动。 上海一银行交易员提到，短期资金比较宽松，但节后同业存单不太好发，对于银行而言 中长期限的融资仍有挑战；随着近期债券、货币市场利率整体抬升，同业存单发行成本也有 上升压力，“债券收益率上去了，存单也得跟着上”。 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日(上周五)同时上调 公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启以 来首次调高，彰显央行紧货币、降杠杆决心，债市期现货均应声重挫。 中国央行今日连续第二个交易日暂停公开