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市场报道 | 2011年 8月 20日 星期六 04:59 BJT

〔加拿大汇市〕加元收盘基本持稳,卡尼讲话打消市场疑虑

路透多伦多8月19日电---加元兑美元周五收盘基本持稳,加拿大央行总裁卡尼有关央行已准备好一旦全球经济严重恶化便采取行动的讲话打消了市场的疑虑.

加元本周变动不大,股市疲弱抹去了本周的部分涨幅.

加元兑美元CAD=D4收报0.9886加元,或1.0115美元,与周四收盘价0.9884加元,或1.0117美元基本持稳.本周上扬0.2%.

加拿大央行总裁卡尼称预计经济成长将在今年下半年加速.卡尼表示"强劲的外部不利因素"现在正更猛烈的吹袭,预计第二季经济微幅成长或小幅萎缩.[ID:nCN8484622].(完)

--编译 母红;审校 李军

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