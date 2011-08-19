〔美国股市〕下跌告终且连挫第四周,惠普股价盘中崩跌逾20%

* 预计标普500指数支撑位在1,100点;该指数8月迄今大跌13%

* 惠普股价盘中跌幅超过20%

* 道指跌1.6%,标普500指数挫1.5%,Nasdaq指数回落1.6%

路透纽约8月19日电---美国股市周五以下跌告收,因大部分买家对美国经济再陷衰退和欧洲金融体系不稳的担忧渐增,在周末前离场.至此美股已连续四周下挫.

本已被成长股挫跌冲得七荤八素的投资者,再遭惠普黯淡财测一记重拳.惠普暴跌近20%,为1987年股市崩盘以来表现最差一日.

本月乃多事之秋,从美国信贷评级被下调到全球经济成长急速放缓,而惠普股价崩跌则是最新冲击信心的事件.标准普尔500指数.SPX本月迄今暴跌13.1%,有可能录得2008年10月以来最大单月跌幅.

"我当前所见基本上是信心危机,现阶段还不一定是经济危机或金融危机."Calvert投资管理公司首席投资官Natalie Trunow称.该公司管理约148亿美元资产.

惠普股价崩跌19.9%,报23.60美元,创六年收盘低位,对道指拖累最大.此前一日惠普称或剥离个人电脑业务,并下调财测.惠普个人电脑业务全球居首.[ID:nCN1910435]

周四股市暴跌,道琼工业指数最低下跌超过500点,标准普尔500指数和Nasdaq指数跌幅最深都超过5%.

对于美国和全球经济或再次陷入衰退的担忧,令投资者近几周惊恐不安.周四是过去两周来标准普尔500指数第六次震幅不低于4%.

在下跌的道指成分股中,科技股跌幅居前.惠普,国际商业机器(IBM),英特尔(IBM.N)和微软(MSFT.OQ)对道指拖累最大.IBM股价挫跌3.8%,报157.54美元;英特尔股价收低2.9%,报19.19美元;微软股价收跌2.5%,报24.05美元.

"我想这更多的是顺流而下,而非实质抛售,"Shields & Co市场分析师Frank Gretz称,"周末前人们的担忧加剧,因此市场顺流而下,这很常见...在利空消息满天飞之时,谁会在周末前买入呢?"

道琼工业指数.DJI收跌172.93点或1.57%,报10,817.65点;标准普尔500指数.SPX下跌17.12点或1.50%,收报1,123.53点;Nasdaq指数.IXIC收跌38.59点或1.62%,报2,341.84点.

标准普尔500指数跌破1,130点,这是今年夏季的主要阻力位,当前转为强劲支撑位.分析师预计下一支撑位在1,100点.

"艰难的一周,且关于这仅是经济的一段疲弱期或经济仅仅是成长放缓的信念正一天天转弱,所以我想更多的投资者认为持股过周末不是好主意."Johnson Advisors LLC的首席投资官Hugh Johnson称.

谷歌(GOOG.O)收跌2.8%,报490.92美元,扶助打压Nasdaq指数下行.

标准普尔500指数较4月29日收盘高位已经下跌17.6%,逼近熊市区域.年内迄今,该指数下跌10.7%.

通常华尔街将从近期高点下跌10%定义为修正,而下跌20%则进入熊市.(完)

--编译 田建华;审校 母红

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