〔国际油市〕NYMEX原油期货连续第四周收跌,受累于经济忧虑

墨西哥金融：披索汇率走出特朗普冲击谷底，投资人看好续升行情
“特朗普将20%的进口税作为谈判的起点，让市场得到一定安慰，因为该税率原本有可能要高得多，比如30%甚至35%，”摩根士丹利新兴市场固定收益策略全球主管Gordian Kemen称。
* 在9月合约周一到期前市场出现获利了结和结清头寸
* 热带风暴Harvey在洪都拉斯附近海面形成
* CFTC数据显示,美国原油投机商削减净多头头寸
路透纽约8月19日电---美国原油期货周五尾盘逆转升势收跌,受累于周四公布一系列负面数据後引发的对经济的担忧.
投资者锁定部分周末前获利,或在近月合约周一到期前结清头寸也扶助推低价格.
在上午的交易中,油价触及日高,受助于美元走软和美股反弹.但美国股市终盘收跌,连跌第四周.
本周油市走势震荡,周三触及89美元的高位,因数据显示上周汽油库存降幅大于预期.到周五触及本周最低79.17美元,为8月9日触及75.71美元以来最低.
密切跟踪天气图表的交易商空头回补令今日跌幅受限.
热带风暴Harvey已经形成,预计周五傍晚将抵达洪都拉斯海湾群岛,周六横扫洪都拉斯首度伯利兹城.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月原油期货合约CLU1结算价跌0.12美元,或0.15%,报每桶82.26美元,交投区间为79.17-83.55美元.本周收跌3.12美元,或3.65%,连跌第四周.
美国原油较布兰特原油贴水扩大至每桶26.21美元,周四为25美元.
NYMEX-9月取暖油合约HOU1上扬,本周小幅收涨0.08美元,或0.03%,之前连跌三周.
NYMEX-9月RBOB汽油合约RBU1攀升,本周收涨1.90美分,或0.67%,连涨第二周.
美国石油协会(API)称,美国6月原油需求下降0.5%,至每日1,921.8万桶,为年内首月下降.
美国商品交易委员会报告称,截至8月16日当周,NYMEX原油期货投机商削减净多头头寸169口,至142,769口.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
9月原油 82.26 -0.12 -0.2% 79.17 83.55 120,610 331,275
10月原油 82.41 -0.10 -0.1% 79.38 83.78 376,560 265,833
9月RBOB汽油 2.8412 0.0580 2.1% 2.7435 2.8650 26,252 56,582
10月RBOB汽油 2.7162 0.0510 1.9% 2.6216 2.7365 36,750 51,673
9月取暖油 2.9045 0.0297 1.0% 2.8322 2.9322 30,040 59,989
10月取暖油 2.9134 0.0298 1.0% 2.8397 2.9404 25,352 36,625
ICE合约
10月布兰特 108.62 1.63 1.5% 105.06 109.40 246,426 260,626
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 720,146 918,723 693,880 1,496,057 24,428
汽油 97,156 155,475 115,020 248,825 3,046
取暖油 76,397 133,117 111,516 313,173 846 (完)
--编译 母红;审校 利棣儿
“特朗普将20%的进口税作为谈判的起点，让市场得到一定安慰，因为该税率原本有可能要高得多，比如30%甚至35%，”摩根士丹利新兴市场固定收益策略全球主管Gordian Kemen称。
路透悉尼/惠灵顿2月6日 - 继上周触及三个月高点后，澳元周一下跌，因数据显示，澳洲12月零售销售不及预期，引发对该国经济缺乏动能的担忧。
路透上海2月6日 - 中国银行间市场周一资金面较宽松，短期流动性尤为充裕，央行公 开市场则再度暂停逆回购操作。交易员表示，节后公开市场净回笼在预期之中，随着逆回购 、TLF(临时流动性便利)等逐步到期，预计2月资金面将继续趋于收敛回归中性。 上海一券商交易员表示，平头寸难度不大，不过从价格上看，继上周六回购利率跟随公 开市场跳涨之后，今日也继续维持高位。此外，早盘非银机构融资也多需加点，并未随着春 节后流动性转好而松动。 上海一银行交易员提到，短期资金比较宽松，但节后同业存单不太好发，对于银行而言 中长期限的融资仍有挑战；随着近期债券、货币市场利率整体抬升，同业存单发行成本也有 上升压力，“债券收益率上去了，存单也得跟着上”。 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日(上周五)同时上调 公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启以 来首次调高，彰显央行紧货币、降杠杆决心，债市期现货均应声重挫。 中国央行今日连续第二个交易日暂停公开