版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 20日 星期六 05:48 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货连续第四周收跌,受累于经济忧虑

* 在9月合约周一到期前市场出现获利了结和结清头寸

* 热带风暴Harvey在洪都拉斯附近海面形成

* CFTC数据显示,美国原油投机商削减净多头头寸

路透纽约8月19日电---美国原油期货周五尾盘逆转升势收跌,受累于周四公布一系列负面数据後引发的对经济的担忧.

投资者锁定部分周末前获利,或在近月合约周一到期前结清头寸也扶助推低价格.

在上午的交易中,油价触及日高,受助于美元走软和美股反弹.但美国股市终盘收跌,连跌第四周.

本周油市走势震荡,周三触及89美元的高位,因数据显示上周汽油库存降幅大于预期.到周五触及本周最低79.17美元,为8月9日触及75.71美元以来最低.

密切跟踪天气图表的交易商空头回补令今日跌幅受限.

热带风暴Harvey已经形成,预计周五傍晚将抵达洪都拉斯海湾群岛,周六横扫洪都拉斯首度伯利兹城.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-9月原油期货合约CLU1结算价跌0.12美元,或0.15%,报每桶82.26美元,交投区间为79.17-83.55美元.本周收跌3.12美元,或3.65%,连跌第四周.

美国原油较布兰特原油贴水扩大至每桶26.21美元,周四为25美元.

NYMEX-9月取暖油合约HOU1上扬,本周小幅收涨0.08美元,或0.03%,之前连跌三周.

NYMEX-9月RBOB汽油合约RBU1攀升,本周收涨1.90美分,或0.67%,连涨第二周.

美国石油协会(API)称,美国6月原油需求下降0.5%,至每日1,921.8万桶,为年内首月下降.

美国商品交易委员会报告称,截至8月16日当周,NYMEX原油期货投机商削减净多头头寸169口,至142,769口.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

9月原油 82.26 -0.12 -0.2% 79.17 83.55 120,610 331,275

10月原油 82.41 -0.10 -0.1% 79.38 83.78 376,560 265,833

9月RBOB汽油 2.8412 0.0580 2.1% 2.7435 2.8650 26,252 56,582

10月RBOB汽油 2.7162 0.0510 1.9% 2.6216 2.7365 36,750 51,673

9月取暖油 2.9045 0.0297 1.0% 2.8322 2.9322 30,040 59,989

10月取暖油 2.9134 0.0298 1.0% 2.8397 2.9404 25,352 36,625

ICE合约

10月布兰特 108.62 1.63 1.5% 105.06 109.40 246,426 260,626

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 720,146 918,723 693,880 1,496,057 24,428

汽油 97,156 155,475 115,020 248,825 3,046

取暖油 76,397 133,117 111,516 313,173 846 (完)

--编译 母红;审校 利棣儿

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐