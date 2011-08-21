《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月19日

台湾股市：股市和台币双双上扬，金融股领涨
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 90.05 -6.15 -6.39 8597194
搜狐 (SOHU.O) 69.01 -1.52 -2.16 1810883
网易 (NTES.O) 42.80 -1.89 -4.23 1809493
百度 (BIDU.O) 126.98 -1.79 -1.39 14506167
亚信科技 ASIA.O 8.31 -0.58 -6.52 1337590
侨兴环球电话 XING.O 1.04 -0.01 -0.95 226408
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 10.94 -0.11 -1.00 2690799
联电 (UMC.N) 1.88 +0.01 +0.53 299949
日月光 (ASX.N) 4.04 -0.06 -1.46 315192
矽品精密 (SPIL.O) 3.93 -0.11 -2.72 1260996
和信超媒体 (GIGM.O) 0.93 -0.01 -1.06 201746
友达 (AUO.N) 4.27 -0.14 -3.17 283527
中华电信 (CHT.N) 34.02 +0.29 +0.86 212595
台湾国际航电 (GRMN.O) 31.00 +0.12 +0.39 1662610
香港
中华网 CHINA.O 1.31 -0.02 -1.50 57180
中国移动 (CHL.N) 48.92 +1.12 +2.34 672316
中国联通 (CHU.N) 17.59 -0.66 -3.62 1018645
中国电信 (CHA.N) 57.35 +0.44 +0.77 47590
中芯国际 (SMI.N) 2.37 +0.25 +11.79 85602
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.01 -0.09 -2.20 34792
(完)
--整理 徐文焰
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
路透台北2月6日 - 台湾指标五年期及10年期公债早盘交投清淡，交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未出现，带动台债气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐开高，令早盘观望气氛浓厚。
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。