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亚洲 | 2011年 8月 21日 星期日 09:58 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月19日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 90.05 -6.15 -6.39 8597194

搜狐 (SOHU.O) 69.01 -1.52 -2.16 1810883

网易 (NTES.O) 42.80 -1.89 -4.23 1809493

百度 (BIDU.O) 126.98 -1.79 -1.39 14506167

亚信科技 ASIA.O 8.31 -0.58 -6.52 1337590

侨兴环球电话 XING.O 1.04 -0.01 -0.95 226408

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 10.94 -0.11 -1.00 2690799

联电 (UMC.N) 1.88 +0.01 +0.53 299949

日月光 (ASX.N) 4.04 -0.06 -1.46 315192

矽品精密 (SPIL.O) 3.93 -0.11 -2.72 1260996

和信超媒体 (GIGM.O) 0.93 -0.01 -1.06 201746

友达 (AUO.N) 4.27 -0.14 -3.17 283527

中华电信 (CHT.N) 34.02 +0.29 +0.86 212595

台湾国际航电 (GRMN.O) 31.00 +0.12 +0.39 1662610

香港

中华网 CHINA.O 1.31 -0.02 -1.50 57180

中国移动 (CHL.N) 48.92 +1.12 +2.34 672316

中国联通 (CHU.N) 17.59 -0.66 -3.62 1018645

中国电信 (CHA.N) 57.35 +0.44 +0.77 47590

中芯国际 (SMI.N) 2.37 +0.25 +11.79 85602

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.01 -0.09 -2.20 34792

(完)

--整理 徐文焰

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