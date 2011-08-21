《美债一周展望》大涨後仍可能出现逆转,欧债和经济担忧仍是主导因素

* 市场走势仍可能迅速逆转

* 对欧元区和经济的担忧仍是市场的主要推动力量

路透纽约8月19日电---部分美国公债品种周五小幅下跌,推动收益率(殖利率)略微脱离至少60年低点,不过投资者在下周将举行的全球央行会议之前仍紧张不安.

"本周市场出现了一些大幅振荡走势.此後公债很难守住如此巨大的升幅."Action Economics LLC全球固定收益分析主管Kim Rupert表示,"我们正在等待下周更多数据出炉以及贝南克的讲话."

美国联邦储备理事会(美联储,FED)将从下周末开始,在Jackson Hole举行年度全球银行业会议.市场尤为关注美联储主席贝南克有何高论.

指标10年期公债价格周五下滑1/32,收益率微升至2.07%.该收益率周四一度跌至1.98%,为至少60年低点,而不到一个月前还达到3%.

投资者延长投资组合期限以追求更高收益的操作继续令30年期公债受益.该期限公债价格上升20/32,收益率跌至3.39%,并创下该品种自2008年12月以来的最大周度涨幅.

"每个人都在谈论Jackson Hole会议,以及周末期间在海外会发生什麽事情."Stifel, Nicolaus公债交易主管Marty Mitchell指出.

对欧洲债务危机的担忧挥之不去,以及围绕日本当局会否干预市场以阻升日圆的猜测,也是市场的关切所在.

在Jackson Hole会议开始前,对美国和欧元区经济前景的看法或将引导市场交投.

任何会削弱市场对经济或者金融体系信心的消息,都将损及股价表现,并激发对美国公债的避险买盘.

若经济面传出优于预期的消息,则可能提振股市(尽管可能十分短暂),并压制对公债的避险需求.

但由于未来一周将公布的经济报告整体影响并不大,它们也不太可能令市场走向出现重大转变.不过其中美国第二季国内生产总值(GDP)修正值和一周初请失业金人数报告将受到关注.

然後就是美联储.目前美国的财政政策受制于党派政治,所以市场关注贝南克在Jackson Hole会议上,将就货币政策的走向给出何种指引.

美联储可以采取行动,尽管它也不能完全摆脱党派政治的影响.本周贝南克就受到了德克萨斯州州长Rick Perry的攻击,後者称若贝南克"在2012年大选前再印出更多钞票",那将是"叛国行为".

为了刺激借贷和经济活动,贝南克领导下的美联储已经实施了持续时间在美国历史上居前的低成本资金挹注行动,令资产负债表规模增加近3万亿(兆)美元以增加金融体系流动性.

金融市场想要了解的是,贝南克是否会宣布新一轮的货币刺激举措,来帮助经济免于再次滑入衰退.

对美国经济二次衰退的忧虑笼罩周五的市场交投.此前一天公布地区企业活动数据低迷,同时没有迹象表明欧元区金融问题会很快得到解决.

下周美国政府将分三批发行共计990亿美元的两年期、五年期与七年期公债.这将测试市场在当前公债价格较高的情况下,对于公债,特别是较短期公债的需求情况.(完)

--编译 徐文焰;审校 李爽

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