〔货币市场〕欧系银行融资成本上升,因市场担忧对欧债问题曝险

路透纽约8月19日电---一些欧洲银行业者需支付的短期贷款利率周五上升,因市场依然非常担忧其对欧债问题曝险.

指标三个月美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)LIBOR升破30个基点,为4月初以来首次,现为0.30300%.

银行指望从货币市场为其交易和贷款提供资金.由于担心一些银行在债负沉重的欧元区国家敞口可能面临风险,放贷者心存谨慎.

"压力仍远不像2008年秋季金融危机最黑暗时期那麽大,但按历史指标和过去几年的指标来衡量,肯定有些扩大,"波士顿Eaton Vance投资经理Eric Stein表示.

欧洲控制债务危机的努力未能激发投资者的热情,他们仍担心欧元区救助基金规模太小,无法援助西班牙和意大利等较大的经济体,这两个国家也承受着市场压力,借贷成本上升.

市场人士预计银行举债成本将上升,期货合约暗示,到9月中时还将上升9个基点.

包括巴克莱(BARC.L)、法国农业信贷银行(CAGR.PA)、瑞士信贷CSGN.VX、苏皇(RBS.L)、法国兴业银行(SOGN.PA)和瑞银UBSN.VX在内的一些欧系银行三个月期贷款利率周五略超过LIBOR.

市场人士称,这显示市场仍非常担心该地区银行体系问题.尽管投资者没有切断对欧系银行的放贷,但多数投资者仍不愿向其提供一周以上的贷款.

"有资金紧张迹象,但还没到令人警惕的地步,"巴克莱分析师Amrut Nashikkar表示."Libor缓慢上升,而非跳涨."

信贷违约互换(CDS)市场也存在忧虑.据Markit数据,法国兴业银行五年期债券曝险成本上升15个基点至300个基点.

欧元银行间拆放款利率(Euribor)周五下滑.市场人士称,这反映出对欧央行将维持利率在1.5%不变直到明年的预期.(完)

--编译 李爽;审校 徐文焰

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