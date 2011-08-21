〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数升至逾10周高位,船只预订仍活跃

路透伦敦8月19日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五上涨至逾10周高位,因船只预订维持强劲势头,提振市场人气.

不过经纪商表示,全球金融震荡升温、银行融资趋紧和船只供应快速增加所带来的影响,在未来几个月中将令乾散货运费持续承压.

波罗的海乾散货运价指数上涨3.39%或48点,至1,462点,连续第八个交易日上涨.

经纪商称,澳洲矿商向中国运送铁矿石的订船活动持坚,以及来自运费衍生品合约买盘的支撑,提振了本周的运费.

"巴西和澳洲本周的船运活动十分活跃,这无疑就是运费上升的原因所在."经纪商Fearnley Consultants的董事Sverre Svenning表示."不过我对这种趋势能否持续仍有怀疑.船运量的增长尚不足以抵消船只的增加."

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上扬4.52%,平均获利升至每日15,136美元,为1月以来高位.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI扬升0.75%,该型船舶日平均获利为12,871美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

经纪商称,他们在密切关注中国的经济动态,这是货运市场的一个重要支撑因素.(完)