《美股一周展望》不确定性疑云未散,振荡走势将继续主导市场

路透纽约8月19日电---美国股市在过去两周中出现的巨大振荡,让投资者难以厘清市场下一步的走向.似乎只有一件事十分明确:振荡走势远未结束.

一些重大经济问题仍没有进展,如欧洲主权债务危机以及有更多迹象预示美国经济可能再度陷入衰退.这将带来更多不确定性,并可能令市场从一个极端走向另一个极端.

不过由于标普500指数已从2011年高位下跌17.6%,不少投资者称底部可能已经不远,低接买家可能发动一次至少是短暂的买盘.

"振荡走势远未结束,但考虑到股市在13个交易日里下跌近17%,市场有可能会出现反弹."Morgan Keegan首席市场分析师Mike Gibbs说."若欧洲形势出现重大转变,可能会成为价值投资者进场的契机."

欧洲的形势近来一直是市场的主导因素.股市周二下跌,因法国与德国领导人会议未能缓和市场对欧元区领导人解决债务问题能力的质疑,而欧债危机可能冲击全球经济增长以及美国银行业者的获利前景.

市场人士也将等待美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克在Jackson Hole年度会议上的讲话.

美联储最近承诺将维持利率"在极低水平...至少到2013年中期".这一消息激发股市短暂上涨,暗示Jackson Hole会议可能不会传出什麽新的讯息推动市场走势.

"贝南克无法再做什麽可能会帮助股市的事情了."Bahl & Gaynor基金经理Matt McCormick表示.该公司管理着32亿美元资产."如果你在该会议前认为欧洲银行业可能会出现一些问题,那麽他可能会找到实施新一轮量化宽松的理由;但若非如此,则投资者对8月惊喜的期望恐怕就会落空."

标普500指数本周下跌4.7%,延续此前三周下挫12.4%的疲势,後者为美股两年半以来最差的三周表现.

芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数.VIX本周则上升20%.

Birinyi Associates在报告中写道,尽管市场短期内仍处于困境,但有迹象表明,股价估值诱人.

报告中指出,标普500指数目前较其50日移动均值低10%,这是自2009年3月以来"该市场最严重的超卖状态".

Birinyi还表示,标普500成分股2.25%的分红收益率高于10年期美国公债收益率,为"1950年期以来第二次股票分红高于公债收益率".

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**将继续紧跟欧洲市场走势**

随着美国财报季渐进尾声,欧洲债务问题下周可能对市场产生巨大影响.下周将发布业绩的标普500企业不多,其中包括蒂芙尼(Tiffany)(TIF.N)和应用材料(AMAT.O).

尽管经常被宏观经济事件的影响所掩盖,但已公布的企业业绩整体而言强于预期,至少给了投资者保持乐观的理由.

投资者下周将迎来多项经济指标,包括新屋销售数据、耐久财(耐用品)订单、消费者信心和国内生产总值(GDP)修正值.倘若数据延续最近的疲弱表现,可能引发进一步的抛压.

"投资者仍有一种感觉,认为现在只是经济的疲弱阶段,但若经济数据持续疲弱,则更加地表明经济再次下滑."纽约EisnerAmper的主管Marc Scudillo称,"标普500指数目前在1,100点有良好支撑.若股市跌破该水准,可能将进一步下探."

虽然对美国经济的担忧仍是投资者的主要关注点,但欧洲债务问题被视为美国股市近期的主要推动力量.

法德领导人会面时未讨论扩大欧元区救助基金规模或发行欧元区共同债券的议题,推动股市下挫.许多投资者认为,需要出台更加有力的政策以恢复欧元区的稳定.

"我认为现阶段基本上是一场信心危机,而非经济危机或者金融危机."Calvert投资管理公司股市首席投资官Natalie Trunow表示.

Morgan Keegan的Gibbs指出,欧洲形势发展的最终局面是,"如果信心不回归,标普指数将继续紧跟欧洲市场走势."(完)

--编译 徐文焰;审校 李爽

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