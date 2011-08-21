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亚洲 | 2011年 8月 21日 星期日 11:45 BJT

〔全球汇市〕8月16日止当周IMM投机客增持美元空头仓位--CFTC

路透纽约8月19日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周投机客增持美元空头仓位.

8月16日止当周,美元净空头仓位升至135.5亿美元,前一周为116亿美元.

投机客转为看多欧元,欧元净多头仓位为6,726口.但他们转为看空英镑,英镑净空仓为3,096口.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

8月16日当周 8月9日当周

多头仓位 59,060 53,386

空头仓位 11,712 11,237

净仓位 47,348 42,149

欧元(125,000欧元为1口)

8月16日当周 8月9日当周

多头仓位 47,094 49,029

空头仓位 40,368 57,302

净仓位 6,726 -8,273

英镑(62,500英镑为1口)

8月16日当周 8月9日当周

多头仓位 36,193 41,290

空头仓位 39,289 41,045

净仓位 -3,096 245

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

8月16日当周 8月9日当周

多头仓位 13,330 14,449

空头仓位 4,322 9,794

净仓位 9,008 4,655

加元(100,000加元为1口)

8月16日当周 8月9日当周

多头仓位 23,153 38,872

空头仓位 19,032 15,168

净仓位 4,121 23,704

澳元(100,000澳元为1口)

8月16日当周 8月9日当周

多头仓位 41,286 40,840

空头仓位 11,563 11,824

净仓位 29,723 29,016

(完)

--编译 李爽;审校 徐文焰

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