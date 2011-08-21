〔全球汇市〕8月16日止当周IMM投机客增持美元空头仓位--CFTC

台湾股市：股市和台币双双上扬，金融股领涨
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
路透纽约8月19日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周投机客增持美元空头仓位.
8月16日止当周,美元净空头仓位升至135.5亿美元,前一周为116亿美元.
投机客转为看多欧元,欧元净多头仓位为6,726口.但他们转为看空英镑,英镑净空仓为3,096口.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
8月16日当周 8月9日当周
多头仓位 59,060 53,386
空头仓位 11,712 11,237
净仓位 47,348 42,149
欧元(125,000欧元为1口)
8月16日当周 8月9日当周
多头仓位 47,094 49,029
空头仓位 40,368 57,302
净仓位 6,726 -8,273
英镑(62,500英镑为1口)
8月16日当周 8月9日当周
多头仓位 36,193 41,290
空头仓位 39,289 41,045
净仓位 -3,096 245
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
8月16日当周 8月9日当周
多头仓位 13,330 14,449
空头仓位 4,322 9,794
净仓位 9,008 4,655
加元(100,000加元为1口)
8月16日当周 8月9日当周
多头仓位 23,153 38,872
空头仓位 19,032 15,168
净仓位 4,121 23,704
澳元(100,000澳元为1口)
8月16日当周 8月9日当周
多头仓位 41,286 40,840
空头仓位 11,563 11,824
净仓位 29,723 29,016
(完)
--编译 李爽;审校 徐文焰
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
路透台北2月6日 - 台湾指标五年期及10年期公债早盘交投清淡，交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未出现，带动台债气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐开高，令早盘观望气氛浓厚。
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。