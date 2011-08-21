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市场报道 | 2011年 8月 21日 星期日 12:05 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货8月16日持仓报告(表)

路透8月19日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年8月16日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,245,188口)

471,986 98,619 114,503 512,514 799,481 1099003 1012603 146,185 232,585

较8月9日变动(增加20,267口)

19,815 7,823 14,606 -21,357 -4,288 13,064 18,141 7,203 2,126

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

37.9 7.9 9.2 41.2 64.2 88.3 81.3 11.7 18.7

各类交易商数量(总计为841家)

241 147 189 214 374 556 637(完)

--编译 徐文焰;审校 李爽

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