版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 21日 星期日 12:05 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货8月16日持仓报告(表)

路透8月19日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年8月16日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(434,710口)

81,118 113,611 63,530 251,119 196,713 395,767 373,854 38,943 60,856

较8月9日变动(增加10,550口)

3,661 -3,371 182 6,050 15,121 9,893 11,932 657 -1,382

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

18.7 26.1 14.6 57.8 45.3 91.0 86.0 9.0 14.0

各类交易商数量(总计为390家)

110 136 129 80 119 275 316(完)

--编译 徐文焰;审校 李爽

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐