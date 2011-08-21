〔CFTC报告〕CBOT小麦期货8月16日持仓报告(表)

台湾股市：股市和台币双双上扬，金融股领涨
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
路透8月19日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年8月16日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(434,710口)
81,118 113,611 63,530 251,119 196,713 395,767 373,854 38,943 60,856
较8月9日变动(增加10,550口)
3,661 -3,371 182 6,050 15,121 9,893 11,932 657 -1,382
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
18.7 26.1 14.6 57.8 45.3 91.0 86.0 9.0 14.0
各类交易商数量(总计为390家)
110 136 129 80 119 275 316(完)
--编译 徐文焰;审校 李爽
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
路透台北2月6日 - 台湾指标五年期及10年期公债早盘交投清淡，交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未出现，带动台债气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐开高，令早盘观望气氛浓厚。
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。