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市场报道 | 2011年 8月 21日 星期日 12:03 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货8月16日持仓报告(表)

路透8月19日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年8月16日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(506,885口)

165,401 57,228 48,865 243,573 329,578 457,839 435,671 49,046 71,214

较8月9日变动(增加7,051口)

8,792 -4,186 2,107 -5,834 10,574 5,065 8,495 1,986 -1,444

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

32.6 11.3 9.6 48.1 65.0 90.3 86.0 9.7 14.0

各类交易商数量(总计为533家)

189 114 146 106 187 364 397(完)

--编译 徐文焰;审校 李爽

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