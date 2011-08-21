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市场报道 | 2011年 8月 21日 星期日 12:04 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货8月16日持仓报告(表)

路透8月19日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年8月16日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(141,177口)

50,072 21,390 6,583 71,037 102,632 127,692 130,605 13,485 10,572

较8月9日变动(减少1,366口)

-2,237 -370 730 -418 -1,291 -1,925 -931 559 -435

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

35.5 15.2 4.7 50.3 72.7 90.4 92.5 9.6 7.5

各类交易商数量(总计为234家)

90 62 54 51 63 167 157(完)

--编译 徐文焰;审校 李爽

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