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市场报道 | 2011年 8月 21日 星期日 12:03 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货8月16日持仓报告(表)

路透8月19日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至8月16日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,553,021口)

323,171 191,937 413,324 741,831 883,516 1478326 1488777 74,695 64,244

较8月9日变动(减少11,459口)

-2,088 2,396 -13,198 24,365 577 9,079 -10,225 -20,538 -1,234

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

20.8 12.4 26.6 47.8 56.9 95.2 95.9 4.8 4.1

各类交易商数量(总计为342家)

121 99 167 93 104 302 295(完)

--编译 徐文焰;审校 李爽

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