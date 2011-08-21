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市场报道 | 2011年 8月 21日 星期日 12:02 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金8月16日持仓报告(表)

路透8月19日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年8月16日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(514,107口)

263,954 63,868 19,081 160,562 409,409 443,597 492,358 70,510 21,749

较8月9日变动(增加3,884口)

4,566 8,053 4,656 -2,910 -3,269 6,312 9,440 -2,428 -5,556

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

51.3 12.4 3.7 31.2 79.6 86.3 95.8 13.7 4.2

各类交易商数量(总计为372家)

219 77 71 52 52 307 169(完)

--编译 徐文焰;审校 李爽

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