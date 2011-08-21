〔CFTC报告〕COMEX期铜8月16日持仓报告(表)

台湾股市：股市和台币双双上扬，金融股领涨
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
路透8月19日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年8月16日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(125,673口)
27,568 21,674 13,369 71,675 72,565 112,612 107,608 13,061 18,065
较8月9日变动(减少2,802口)
-6,807 -1,840 1,337 4,970 -3,675 -500 -4,178 -2,302 1,376
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
21.9 17.2 10.6 57.0 57.7 89.6 85.6 10.4 14.4
各类交易商数量(总计为172家)
47 54 46 52 46 122 135(完)
--编译 徐文焰;审校 李爽
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
路透台北2月6日 - 台湾指标五年期及10年期公债早盘交投清淡，交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未出现，带动台债气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐开高，令早盘观望气氛浓厚。
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。