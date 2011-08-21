版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 21日 星期日 12:06 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜8月16日持仓报告(表)

路透8月19日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年8月16日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(125,673口)

27,568 21,674 13,369 71,675 72,565 112,612 107,608 13,061 18,065

较8月9日变动(减少2,802口)

-6,807 -1,840 1,337 4,970 -3,675 -500 -4,178 -2,302 1,376

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

21.9 17.2 10.6 57.0 57.7 89.6 85.6 10.4 14.4

各类交易商数量(总计为172家)

47 54 46 52 46 122 135(完)

--编译 徐文焰;审校 李爽

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐