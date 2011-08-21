〔日圆汇率〕日本政府考虑再次干预汇市,央行也可能放松政策--日经

台湾股市：股市和台币双双上扬，金融股领涨
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
* 日本政府将考虑针对日圆进一步涨势出手干预--日经
* 日本央行可能放松政策以强化削弱日圆的效果
路透东京8月20日电---日经周六报导称,日本政府正在考虑再度出手干预外汇市场,以遏制日圆的进一步上涨.此前日圆兑美元在海外市场升至纪录新高.
这篇未说明消息来源的报导称,若日圆继续攀升,日本当局将入市打压日圆,并将寻求七国集团(G7)其他国家对其单方面采取行动的理解.
全球市场振荡加剧提升了投资者对日圆等避险资产的买兴,并在周五推低美元兑日圆至纪录低点.美元兑日圆JPY=在跌破3月创下的前一纪录低点76.25日圆後有所回升.
熟悉日本央行想法的消息人士表示,若日圆升势持续,日本央行可能也会在下个月甚至更早的利率检视中放松货币政策,以支持政府打压日圆的举措.
日本政府本月稍早干预外汇市场,并放松货币政策,但未能阻止日圆上涨,因投资者认为买入该货币能够避险.
日本决策者此後不断发出干预的口头警告,以期遏制日圆升势,而日本央行也暗示,如果日圆大幅升值损及企业信心并对经济复苏构成威胁,则准备好进一步放宽政策.
一些央行官员不排除在本月的紧急会议上放松政策的可能性,不过这种可能性不大,除非日圆升势招致当局干预市场,且伴随着日本股市大跌.
但分析师质疑,这些举措能否有效对抗美元在市场中的普遍弱势.(完)
--编译 徐文焰;审校 李爽
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
路透台北2月6日 - 台湾指标五年期及10年期公债早盘交投清淡，交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未出现，带动台债气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐开高，令早盘观望气氛浓厚。
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。