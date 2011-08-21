(重温稿)〔中港股业绩〕中国建设银行上半年实现净利近930亿元,同比增31.33%

路透上海8月21日电---以市值计中国第二大银行的中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)周日公布半年报显示,受益于净利息收入等增长,该行上半年实现净利润929.53亿元人民币,同比增长31.33%.

刊登在上海证券交易所的公告称,根据中国会计准则准则,建设银行1-6月实现经营收入1,960.33亿元,同比增长27.87%;实现基本每股收益0.37元.

建行管理层认为,业绩增长的原因在于报告期内生息资产规模的适度增长,净利息收益率稳步回升,带动利息净收入同比增长23.69%;另外,中间业务保持快速上升,手续费及佣金净收入同比增加140.29亿元,增幅达41.7%,这两个因素推升了当期业绩.

半年报并显示,截至6月末,该行资本充足率为12.51%,其中,核心资本充足率为10.42%,较上年末上升0.02个百分点,主要是上半年该行利润增长较快,核心资本进一步充实;同时,公司加强了对信贷质量的管理,在报告期末,该行的不良贷款馀额634.17亿元,较上年末减少12.95亿元,不良贷款率1.03%,较上年末下降0.11个百分点.

建设银行并披露了持有的美国次级债券情况,截至6月末,该行合计持有美国次级按揭贷款支持债券的账面价值为1亿美元,占外币债券投资组合的1.09%;持有中间级别债券(Alt-A)账面价值1.93亿美元,建设银行认为,持有上述债券占资产总额比例很小,其市场价值波动对盈利影响不大.

该行同时公布董事会决议称,公司将向建信人寿保险有限公司增资人民币28.917亿元.

建设银行控股的建信人寿此前已经挂牌成立,为继交通银行(3328.HK)(601328.SS)的交银康联人寿、北京银行(601169.SS)的中荷人寿之後,第三家鸣锣开市的银行系保险公司.[ID:nCN1139274]

建设银行A股周五收报4.49元,最近一个月累计跌幅近8%.(完)

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