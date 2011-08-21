澳新经济指标预测--8月22日-8月29日****

台湾股市：股市和台币双双上扬，金融股领涨
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
路透8月22日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------8月22日当周------------------------------
8月22日(一)
无重要经济数据公布.
8月23日(二)
2245 新西兰贸易收支(亿新西兰元)(较上月) 7月 逆差1.50 顺差2.30
(较上年同期) 顺差10.6 顺差10.2
进口(亿新西兰元) 39.5 37.4
出口(亿新西兰元) 37.5 39.7
8月24日(三)
0130 澳洲建筑完工 第二季 +1.1% +0.7%
2245 新西兰食品价格指数(较前月) 7月 -- +1.4%
2245 新西兰实质零售销售(较前季) 第二季 +0.6% +0.9%
(较上年同期) +1.2% +3.4%
8月25日(四)
无重要经济数据公布.
8月26日(五)
无重要经济数据公布.
------------------------------------8月29日当周------------------------------
8月29日(一)
2245 新西兰建筑许可 7月 -- -1.4%(完)
--编译 王翔琼;审校
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
路透台北2月6日 - 台湾指标五年期及10年期公债早盘交投清淡，交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未出现，带动台债气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐开高，令早盘观望气氛浓厚。
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。