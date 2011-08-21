〔中美关系〕拜登称美国从未也永远不会违约,强调美国仍是最大经济体(更新版)

台湾股市：股市和台币双双上扬，金融股领涨
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
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路透中国成都8月21日电---美国副总统拜登周日反驳了美国实力正在下降的观点,并称华府永远不会违约,为缓和了中美两国紧张关系的访华之旅画上句号.
拜登在位于成都的四川大学演讲时回答一名听众提问称:"就投资目的地而言,我们仍是唯一的最佳选择."成都是拜登此次访华的第二站,也是最後一站.
拜登回答关于美国债务的提问时称:"请理解一点,那就是我们所有金融资产的87%和所有公债的69%都在美国人手里,所以没人比我们更关心这个问题."
"因此不仅是保护中国的投资符合我们的利益.保护这些投资也是大局利益所需,美国从没有违约,也永远不会违约."
他又补充称:"你们是安全的."
他的演讲主旨,也是此次为期五天的访问主线还是经济,即美国能够扭转高债务和低增长局面,中国应当进口更多美国商品和服务,以发挥相应作用.
拜登表示:"我知道你们有人对美国的未来抱有疑问.对此,我不敢茍同,并将打消你们的顾虑."
他希望听众们记住,美国仍是全球最大经济体,经济规模是中国的两倍半.
拜登周五对中国总理温家宝称,"无需担心"中国所持美国公债的安全问题,温家宝也对美国经济在面对债务和经济增长问题时的坚韧表达了信心.(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
路透台北2月6日 - 台湾指标五年期及10年期公债早盘交投清淡，交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未出现，带动台债气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐开高，令早盘观望气氛浓厚。
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。