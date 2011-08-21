《一周经济焦点》衰退风险高悬,市场寄望贝南克讲话能扭转乾坤

路透华盛顿8月21日电---随着全球经济减速以及金融市场遭遇重创,世界需要确认美国联邦储备理事会(美联储,FED)已做好准备扭转乾坤.

美联储官员和专家学者定于周五在怀俄明州Jackson Hole举行年会,联储主席贝南克将会上发表演讲.

贝南克在去年的会议上暗示,美联储可能通过购买长期债券来支持经济增长,从而为此後不久推出买债计划拉开序幕.

不过今年的会议预计不会出台什麽新的大动作.其部分原因在于美联储本月稍早誓言将维持近零利率水平直至2013年时,已经公布了一项新政策工具.

央行通常极少作出这种承诺,因此外界将此视为重大举措.

但世界日益为可能爆发新的经济衰退而紧张不安.经济学家认为,欧洲仍深陷债务危机泥潭中,美国经济增长停顿的风险也上升.即便是中国和巴西这样表现强健的经济体也显露增长放慢的迹象.

此外,股市大跌进一步威胁到经济,因为消费者若感到养老金缩水,就可能紧缩开支.

因此贝南克在演讲时估计至少会让投资者安心.

"市场益发希望能有迹象显示,美联储将会拿出救助举措."Capital Economics分析师Paul Dales表示.

多数分析师预计,贝南克将会阐述其政策组合中的各种选项,同时许诺将在必要时加以使用.

市场将仔细聆听他的讲话,他也会尽量不让市场失望.

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