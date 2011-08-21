《一周经济焦点》衰退风险高悬,市场寄望贝南克讲话能扭转乾坤

台湾股市：股市和台币双双上扬，金融股领涨
韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
路透华盛顿8月21日电---随着全球经济减速以及金融市场遭遇重创,世界需要确认美国联邦储备理事会(美联储,FED)已做好准备扭转乾坤.
美联储官员和专家学者定于周五在怀俄明州Jackson Hole举行年会,联储主席贝南克将会上发表演讲.
贝南克在去年的会议上暗示,美联储可能通过购买长期债券来支持经济增长,从而为此後不久推出买债计划拉开序幕.
不过今年的会议预计不会出台什麽新的大动作.其部分原因在于美联储本月稍早誓言将维持近零利率水平直至2013年时,已经公布了一项新政策工具.
央行通常极少作出这种承诺,因此外界将此视为重大举措.
但世界日益为可能爆发新的经济衰退而紧张不安.经济学家认为,欧洲仍深陷债务危机泥潭中,美国经济增长停顿的风险也上升.即便是中国和巴西这样表现强健的经济体也显露增长放慢的迹象.
此外,股市大跌进一步威胁到经济,因为消费者若感到养老金缩水,就可能紧缩开支.
因此贝南克在演讲时估计至少会让投资者安心.
"市场益发希望能有迹象显示,美联储将会拿出救助举措."Capital Economics分析师Paul Dales表示.
多数分析师预计,贝南克将会阐述其政策组合中的各种选项,同时许诺将在必要时加以使用.
市场将仔细聆听他的讲话,他也会尽量不让市场失望.
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韩国股市已并入韩国金融市场报导中，相关稿件请点选 (编译 王琛/侯雪苹；审校 李春喜/刘秀红)
路透台北2月6日 - 台湾指标五年期及10年期公债早盘交投清淡，交易员表示，由于上日公布美国非农就业数据优于预期，及终端买盘尚未出现，带动台债气氛较显偏空，担忧明日10年新债106/4期发行前交易殖利率恐开高，令早盘观望气氛浓厚。
（注：标准普尔提供以下中文版本，系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年2月6日—收紧资本管控能否阻止持续不断的资本外流、缓和人民币的贬值压力？还是会带来新的问题？标普全球评级2月2日发布题为“中国资本管控相关风险”的报告，表示这是中国在2017年面临的一个疑问。