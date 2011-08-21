《美国上市公司业绩公布日程表》--8月22日-8月29日

国际油市：贸易商将向亚洲大量出售美国原油
根据四位贸易消息人士和路透船运数据，包括轻质和重质原油在内的美国原油船货将抵达中国、日本和新加坡。部分出口还将前往欧洲和拉美。
汤森路透8月19日电---以下为标准普尔500企业中将于8月22日-8月29日公布业绩报告的公司.每股盈馀(EPS)单位为美元.
GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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8/23 BMO Q1 2012 H J Heinz Co HNZ 0.76 15 0.75
8/23 11:15 Q1 2012 Medtronic Inc (MDT) 0.79 27 0.80
8/24 AMC Q3 应用材料(Applied Materials) (AMAT.O) 0.33 19 0.29
8/25 BMO Q2 Big Lots Inc (BIG) 0.44 15 0.48
8/25 BMO Q3 Hormel Foods Corp. (HRL) 0.35 13 0.32
8/25 BMO Q1 2012 Patterson Companies Inc (PDCO.O) 0.44 12 0.45
8/26 BMO Q2 蒂芙尼(Tiffany) (TIF) 0.70 20 0.55
注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 张若琪
根据四位贸易消息人士和路透船运数据，包括轻质和重质原油在内的美国原油船货将抵达中国、日本和新加坡。部分出口还将前往欧洲和拉美。
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